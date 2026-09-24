Bakanlık belgeli tesislerde yatak kapasitesi 1 milyon 939 bin 125'e ulaştı - Son Dakika
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Bakanlık belgeli tesislerde yatak kapasitesi 1 milyon 939 bin 125'e ulaştı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ağustos itibarıyla Türkiye genelinde belgeli 21 bin 608 konaklama tesisinde 1 milyon 939 bin 125 yatak kapasitesi bulunuyor. Toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 33,7'sini karşılayan Antalya, 654 bin 133 yatakla ilk sırada yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi, ağustos itibarıyla 1 milyon 939 bin 125'e ulaştı.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustos itibarıyla Türkiye genelinde turizm işletme belgeli, turizm yatırım belgeli ve basit konaklama turizm işletme belgeli toplam 21 bin 608 tesis bulunuyor.

Bu tesislerdeki toplam oda sayısı 928 bin 638, yatak kapasitesi ise 1 milyon 939 bin 125 olarak kayıtlara geçti.

Turizm işletme belgeli 8 bin 768 tesiste 596 bin 643 oda ve 1 milyon 255 bin 744 yatak bulunurken, turizm yatırım belgeli 455 tesisin kapasitesi 54 bin 434 oda ve 122 bin 218 yataktan oluştu.

Basit konaklama turizm işletme belgeli 12 bin 385 tesiste ise 277 bin 561 oda ve 561 bin 163 yatak kapasitesi bulunuyor.

Her 3 yataktan biri Antalya'da

İller bazında değerlendirildiğinde Antalya, Bakanlık belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinde ilk sırada yer aldı.

Kentte turizm işletme belgeli, turizm yatırım belgeli ve basit konaklama turizm işletme belgeli 2 bin 764 tesiste 654 bin 133 yatak kapasitesi bulunuyor.

Buna göre Antalya, Türkiye genelindeki Bakanlık belgeli toplam yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 33,7'sini karşılıyor. Buna göre, Türkiye'deki Bakanlık belgeli konaklama tesislerinde bulunan her 3 yataktan yaklaşık biri Antalya'da yer alıyor.

Antalya'yı 272 bin 731 yatakla İstanbul, 243 bin 256 yatakla Muğla, 94 bin 936 yatakla İzmir ve 58 bin 675 yatakla Aydın izledi.

Ankara'daki Bakanlık belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi ise 42 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Tesis sayısında ise İstanbul 3 bin 192 tesisle ilk sırada yer alırken, Antalya 2 bin 764 tesisle ikinci sırada bulunuyor.

Çevreye duyarlı tesislerin yatak kapasitesinin yüzde 68,6'sı Antalya'da

Bakanlıkça, doğayı koruyan, enerji ve su tasarrufu yapan, atıklarını azaltıp geri dönüştüren ve sürdürülebilirliği ilke edinen işletmelere "çevreye duyarlı tesis belgesi" veriliyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde çevreye duyarlı belgeli 428 konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi 132 bin 241 oda ve 284 bin 507 yataktan oluşuyor.

Çevreye duyarlı belgeli tesislerde de yüzde 68,6'lık oranla ilk sırada yer alan Antalya'da 217 tesiste 89 bin 58 oda ve 195 bin 206 yatak bulunuyor.

Antalya'yı 57 tesis ve 25 bin 927 yatakla İstanbul, 43 tesis ve 22 bin 36 yatakla Muğla, 28 tesis ve 11 bin 354 yatakla İzmir takip ediyor.

Ankara'da ise çevreye duyarlı belgeli 19 konaklama tesisinde 6 bin 684 yatak kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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