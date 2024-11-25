Bakanlık Kreş Kapatma İddialarını Yalanladı

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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, belediyelerin açtığı kreşlerin, Bakanlık tarafından kapatıldığı iddialarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi' iddiası doğru değildir. İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil kuruluş amacı yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, belediyelerin açtığı kreşlerin, Bakanlık tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi' iddiası doğru değildir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik' ile belirlenmiştir.

Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez."