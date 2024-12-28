Bakanlık'tan Niğde Engelli Bakım Merkezi Açıklaması

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmamaktadır. Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz. Bakanlık olarak dezenformasyonla mücadelemizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.