Bakanlık ve Valiliklerde Atama Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlık ve Valiliklerde Atama Değişiklikleri

20.02.2026 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla İçişleri ve Adalet bakanlıklarında bakan yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığındaki bakan yardımcılığı atamalarının ardından boşalan Afyonkarahisar ve Hakkari valilikleri ile birlikte toplam 5 ilin valisi de değişti.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla İçişleri ve Adalet bakanlıklarında bakan yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığındaki bakan yardımcılığı atamalarının ardından boşalan Afyonkarahisar ve Hakkari valilikleri ile birlikte toplam 5 ilin valisi de değişti.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı'nda görev yapan Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız bakan yardımcılığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

5 ile yeni vali ataması:  Erzurum Valiliğine Aydın Baruş atandı

Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş atanırken, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan getirildi. Uşak Valiliği'ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atanırken, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Söz konusu atama ve görevden almalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık ve Valiliklerde Atama Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 02:24:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bakanlık ve Valiliklerde Atama Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.