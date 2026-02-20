Bakanlık ve Valiliklerde Atama Değişiklikleri

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla İçişleri ve Adalet bakanlıklarında bakan yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığındaki bakan yardımcılığı atamalarının ardından boşalan Afyonkarahisar ve Hakkari valilikleri ile birlikte toplam 5 ilin valisi de değişti.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı'nda görev yapan Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız bakan yardımcılığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

5 ile yeni vali ataması: Erzurum Valiliğine Aydın Baruş atandı

Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş atanırken, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan getirildi. Uşak Valiliği'ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atanırken, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Söz konusu atama ve görevden almalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.