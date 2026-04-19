Bakanlıktan, dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası zirve - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlıktan, dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası zirve

19.04.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 21-22 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek 'Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı' programında, 17 ülkeden üst düzey temsilci, çocukların dijital güvenliği için atılacak ortak adımlar ve küresel...

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 21-22 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek 'Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı' programında, 17 ülkeden üst düzey temsilci, çocukların dijital güvenliği için atılacak ortak adımlar ve küresel iş birliği imkanlarını değerlendirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital mecralarda çocukların korunmasına yönelik uluslararası deneyim ve politika paylaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık ev sahipliğinde, UNICEF ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği iş birliğiyle 'Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı' programı gerçekleştirilecek. 21-22 Nisan'da düzenlenecek programa, 11'i bakan düzeyinde olmak üzere 17 ülkeden temsilci, 30'a yakın ülkenin Türkiye'de yerleşik büyükelçileri ile küresel teknoloji devleri katılacak.

AÇILIŞ OTURUMU EMİNE ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YAPILACAK

Programın Üst Düzey Açılış Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda ayrıca Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina de Dominicis ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid konuşma yapacak.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNACAK

Çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik önleme politikaları ve dijital okuryazarlığın ele alınacağı teknik panellerde, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu temsilcileri ile Azerbaycan, Bulgaristan, Güney Afrika, Gana ve Mısır'dan üst düzey isimler yer alacak. Sorumlu teknoloji yönetişimi ve küresel uygulamaların tartışılacağı oturumlarda ise Microsoft, Meta ve Google gibi küresel teknoloji devleri ile İletişim Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) temsilcileri görüşlerini paylaşacak. Ayrıca düzenlenecek özel oturumda, farklı ülkelerden katılan çocuklar ve gençler, dijital ortamlardaki deneyimlerini ve çözüm önerilerini aktaracak.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ DE ELE ALINACAK

Zirve kapsamında Türkiye'nin çocukları dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığı 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)' katılımcı ülkelerle paylaşılacak. Bakanlığın hayata geçirdiği 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sunulan anlık bildirim mekanizmaları ile dijital riskler ve güvenli çevrim içi davranışlara karşı geliştirilen çözümler model uygulama olarak sunulacak.

Öte yandan, sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler öngören yasal düzenleme çalışmaları da teknik oturumların önemli bir gündem maddesini oluşturacak.

Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında, çocukların korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül politikalar, iyi uygulama örnekleri ve uluslararası iş birliği imkanları değerlendirilecek. 11 ayrı ülkeden ilgili bakanların konuşma yapacağı toplantıların ardından, özel sektörün sorumlulukları ve çocukların dijital katılımı başlıkları altında teknik oturumlar düzenlenecek. İki gün sürecek programda çocuklar için daha güvenli dijital alanların oluşturulmasına yönelik öncelik alanları ve çözüm yollarını içeren bir sonuç bildirgesi paylaşılacak.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan, dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:47:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlıktan, dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası zirve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.