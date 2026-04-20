Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Rusya’nın Rostov-on-Don bölgesinde faaliyet gösteren Dovgaluk Sirki’nde, gösteri sırasında koruyucu ağın çökmesiyle bir kaplanın firar etmesi büyük bir kaosa neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan şok edici görüntülerde, gösteri alanındaki üç kaplandan birinin, güvenlik sistemindeki arızayı fırsat bilerek seyircilerin oturduğu sıralara doğru yöneldiği görülüyor.

Olay anında üç kaplan, ringdeki taburelerin üzerinde sakin bir şekilde otururken, gösteri alanını çevreleyen koruyucu ağ aniden yere düştü. Görevliler ağı hızla yukarı çekmeye çalışsa da çevik davranan kaplan, ağ kapanmadan önce dışarı fırlayarak doğrudan ailelerin olduğu bölüme geçti. Çocukların ve ebeveynlerin korkudan donup kaldığı o anlarda, çizgili yırtıcının koltukların arasında gezindiği görüldü.

Kaplanın çok yaklaştığı bazı seyirciler panikle çadırdan kaçmaya çalışırken, yetkililer kaplanı ürkütmemek için halka "olduğunuz yerde kalın ve sakin olun" çağrısında bulundu. Mucize eseri hiçbir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sirk personeli kaplanı çadırın dışına doğru yönlendirmeyi başardı. Çadırdan tamamen kaçan vahşi hayvan, bir süre sonra sokakta bulundu.

Görgü tanıkları, olayın her an bir trajediye dönüşebileceğini belirterek, "Korkmuş bir vahşi hayvan gerçek bir katliam yaratabilirdi. Çocuklar çığlık atıyor, yetişkinler panik içinde kaçıyordu," sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı. Hayvan terbiyecisinin tek başına kaplanı yakalamaya çalıştığı anlarda, bazı seyircilerin hayvana oldukça yakın bir mesafede oturmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Sirk direktörü Nikolai Dovgaluk, olay sonrası yaptığı açıklamada kaplanın güvenli bir şekilde barınağına geri götürüldüğünü belirtti. Yaşananları "işçi hatası ve kötü bir tesadüf" olarak nitelendiren Dovgaluk, "Kaplanlarımız evcil hayvanlar gibi eğitilmiştir. En önemlisi büyük bir panik yaşanmamasıydı; facianın önüne bu sayede geçildi," diyerek halkı sakinleştirmeye çalıştı.

Bu olay, Rusya’da vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasının yasaklanması yönündeki tartışmaları ve güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı.