Bakanlıktan Yaz Tatili için Beslenme ve Aktivite Önerileri - Son Dakika
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Bakanlıktan Yaz Tatili için Beslenme ve Aktivite Önerileri

26.06.2026 14:48
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Sağlık Bakanlığı, yaz tatili boyunca çocuklar için beslenme ve fiziksel aktivite önerilerinde bulundu.

SAĞLIK Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yaz tatiline çıkan çocukların beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivitelerine yönelik önerilerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yaz tatili, eğitim öğretim yılını geride bırakan çocukların dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından büyük bir fırsattır. Tatil boyunca ekran sürelerinin dengelenmesi, düzenli uyku, doğru beslenme ve sosyal aktivitelerin teşvik edilmesi; çocukların yeni döneme sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmaları için önemlidir. Ailelerin, karne alan çocuklarına koşulsuz sevgi ve güven duygusunu hissettirmeleri büyük önem taşımaktadır. Karne notları bir eleştiri unsuru olarak görülmemeli, gelişim fırsatı olarak değerlendirilmeli ve çocukların yalnızca akademik başarılarına değil yıl boyunca gösterdikleri çaba ve sorumluluk bilincine odaklanılmalıdır. Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedefler ise çocukların yaşına ve potansiyeline uygun, baskı oluşturmayan bir yaklaşımla planlanmalıdır" denildi.

'FİZİKSEL AKTİVİTE TEŞVİK EDİLMELİDİR'

Yaz tatilinde internet, televizyon ve oyun sürelerinin günlük yaşam aktivitelerini aksatmayacak şekilde sınırlandırılması gerektiği belirtilerek, "Ekran kullanımına ilişkin kurallar ailece belirlenmelidir. Uyku saatinden en az bir saat önce ekran kullanımı sonlandırılmalı, yemek masası ve yatak odası ekrandan bağımsız alanlar olarak düzenlenmelidir. Çocukların her gün en az 60 dakika açık havada fiziksel olarak aktif olmaları teşvik edilmelidir. Çocuklar güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında ise koruyucu önlemler olmadan dışarı çıkarılmamalıdır. Tatil döneminde uyku ve uyanma saatlerinin düzeninin sürdürülmesi, yaz sıcaklarında bol su tüketiminin tercih edilmesi, işlenmiş ve yüksek şekerli gıdalardan kaçınılarak taze sebze, meyve ve dengeli protein tüketilmesi çocukların sağlığının korunması açısından önemlidir. Yaz tatili süresince çocukların güvenli arkadaş ortamlarında sosyal etkileşim kurmaları, yaz kampları gibi takım çalışmasını destekleyen faaliyetlere katılmaları teşvik edilmelidir. Çocukların ilgi alanlarına uygun kitaplara zaman ayırmaları, yaşlarına uygun ev içi sorumluluklar üstlenmeleri, sanat, müzik ve spor gibi keyif alabilecekleri yeni alanları deneyimlemeleri sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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