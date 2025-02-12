Bakırhan'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Telefonu

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. DEM Parti, görüşmeye ilişkin "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın geçen günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradığını bildirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi" denildi.