Bakırhan, Dursun Altun\'u son yolculuğuna uğurladıklarını sosyal medyadan duyurdu

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün emektar, devrimci ve fedakar arkadaşımız Dursun Altun'u son yolculuğuna uğurladık. Devri daim, menzili ışık, mekanı pak olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı şunları kaydetti:

"Bugün emektar, devrimci ve fedakar arkadaşımız Dursun Altun'u son yolculuğuna uğurladık. Devri daim, menzili ışık, mekanı pak olsun. Dursun arkadaşımız, hastalığına rağmen kendisini hiçbir zaman devrimci mücadeleden ve partimizin çalışmalarından geri tutmayan bir arkadaşımızdı. Geride emeğini, dostluğunu ve dayanışmasını bıraktı. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Anısı ve emeği hep bizimle yaşayacak."