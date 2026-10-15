Bakırköy Başsavcılığı İmamoğlu\'nun sözleri nedeniyle hakaretten soruşturma başlattı

Bakırköy Başsavcılığı İmamoğlu'nun sözleri nedeniyle hakaretten soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 15.10.2026'daki duruşmada yargı mensuplarını hedef alan sözleri nedeniyle kamu görevlilerine hakaret suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma, İmamoğlu'nun duruşmadaki sözleri nedeniyle açıldı.
(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmada soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun 15.10.2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?