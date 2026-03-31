Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Birliği Toplantısı'na Katıldı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katıldı. Ovalıoğlu, "Şiddet ve ayrımcılığa karşı duran, adaletsizliğe boyun eğmeyen, otokrasiye karşı demokrasi ve eşitlik için mücadele eden, insan onuruna yaraşır bir yaşam için geleceğimize sahip çıkan gençler ile gelecek çok daha güzel olacak" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü (IUSY) Dünya Kongresi'ne katıldı. İstanbul'da düzenlenen buluşmada, gençlik hareketlerinin küresel ölçekteki rolü ve dayanışmanın önemi vurgulandı. 150 ülkeden 200 gencin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, "Eylemde Cesaret: İstediğimiz Dünyayı Şekillendirmek" temasıyla düzenlendi.

CHP Gençlik Kolları'nın da paydaşları arasında yer aldığı organizasyonda, farklı ülkelerden genç temsilciler bir araya geldi. Programda, demokrasi, barış ve sosyal adaletin dünya genelinde baskı altında olduğu bir dönemde gençlerin hak mücadelesindeki rolüne değinildi. Toplantıda ayrıca uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlik hareketleri arasında güvenin artırılması ve ortak bir vizyon oluşturulması konuları ele alındı.

Ovalıoğlu da toplantıda gençlerin mücadelesine destek mesajı vererek, dayanışmanın ve ortak aklın daha adil bir dünya inşa etmedeki rolüne dikkati çekti. Etkinlik, uluslararası dayanışma ve ortak mücadele vurgusuyla sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı etkinliğe, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, Genç Avrupa Sosyalistleri (YES) Başkanı João Martins Pereira ve Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa katıldı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, kongreye yapay zeka destekli bir video mesaj yollayarak, "Demokrasiye inancınızı asla kaybetmeyin" dedi.

"Herkesin söz sahibi olduğu bir kent inşa ediyoruz"

Programda konuşan Ovalıoğlu, "Dünyanın dört bir yanında eşitsizlik derinleşiyor. Bir yanda zenginlik kuleler gibi yükselirken, diğer yanda milyonlar gölgede kalıyor. Bu manzara bize şunu hatırlatıyor: Adalet, kendiliğinden büyüyen bir ağaç değildir. Onu sulamak, korumak ve büyütmek gerekir. İşte sosyal demokrasi, tam da bu emeğin adıdır. Yerel yönetimler, bu mücadelenin en somut sahnesidir. Bakırköy'de biz, kenti bir ev gibi görüyoruz. Bir evde kimse aç kalmaz, kimse dışlanmaz, kimse sessizliğe mahküm edilmez. Bakırköy'de tam da bunu yapıyoruz. Kamusal hizmetleri yaygınlaştırıyor, gençlerin yaşam alanlarını, eğitim ve kültür imkanlarını güçlendiriyoruz. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin söz sahibi olduğu bir kent inşa ediyoruz" diye konuştu.

"Gençlerin öncülüğüne hepimizin ihtiyacı var"

Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan belediye başkanlarına selam gönderen Ovalıoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm bunların ötesinde bugün ülkemiz adına bambaşka bir değişim mücadelesinde, özellikle de gençlerin öncülüğüne hepimizin ihtiyacı var. Bugün Türkiye tarihi bir demokrasi ve adalet sınavı veriyor. 16 milyon İstanbullu'nun yönetim iradesini emanet ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 15 milyon insanın oyuyla Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, demokratik seçim sisteminde tamamen halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve yol arkadaşlarımız haksız bir şekilde tutuklandı. Bugün Silivri'de adalet mücadelesini sürdüren tüm yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bu tarihi mücadelede bir yılı geride bıraktık. Bir yıl önce Saraçhane'de yol arkadaşlarımız için mücadele ederken, İstanbul'un dört bir yanında üniversite kapılarında yükselen binlerce gencin sesi haklılığımızla birleşti ve o büyük güç sayesinde bir yıldır direnmeye devam ediyoruz. O gün üniversitelerde birleşip Saraçhane'ye yürüyen gençler sayesinde tüm Türkiye ayağa kalktı. Sizler o gün bu uyanışa öncülük etmeseydiniz bugün çok daha başka bir şeyi konuşacaktık."

"Kalbimiz aynı ritimde atıyorsa o ritim eşitliktir, özgürlüktür, dayanışmadır"

Sokaklarda, üniversitelerde, sosyal medyada ve uluslararası platformlarda yükselttiğiniz ses, dünyayı değiştirecek güçtedir. Bizler, bu sesin yanında durmaya ve yan yana yürümeye devam edeceğiz. Şiddet ve ayrımcılığa karşı duran, adaletsizliğe boyun eğmeyen, otokrasiye karşı demokrasi ve eşitlik için mücadele eden, insan onuruna yaraşır bir yaşam için geleceğimize sahip çıkan gençler ile gelecek çok daha güzel olacak. Bizler farklı diller konuşabiliriz, farklı bayraklar altında yaşayabiliriz. Ama kalbimiz aynı ritimde atıyorsa o ritim eşitliktir, özgürlüktür, dayanışmadır. Bu ritmi büyütmek, çoğaltmak ve dünyaya yaymak hepimizin sorumluluğudur."