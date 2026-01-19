Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2026 Yılına Köklü Bir Dönüşümle Giriyor

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 2026 yılına yalnız yedi yeni yapımla değil, köklü bir dönüşümle giriyor. Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş'ın liderliğinde başlayan yeni dönemde 324 yıllık Ataköy Baruthane Sahnesi yeniden kente kazandırılırken; 35 yıllık kurumsal hafıza modern bir görsel dille yeniden tanımlanıyor.

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2026 yılı itibarıyla görsel ve yapısal bir kabuk değişimine gidiyor. Logo, afiş tasarımı, dijital arayüz ve kurumsal dilin tamamen güncellendiği bu süreç, geçmişin mirasını geleceğin estetiğiyle buluşturuyor. Bu değişim yalnızca bir "makyaj" değil; tiyatronun üretim biçimini, seyirciyle kurduğu diyaloğu ve kamusal sorumluluğunu yeniden tanımlayan bir vizyon adımı olarak hayata geçiyor.

Ay Tedirginliği-Özen Yula

1950'lerin İstanbul'unda, puslu ve tekinsiz bir gecede yolları kesişen iki yabancının hikayesi; sadece bir suç draması değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın karanlık dehlizlerine bir yolculuk olarak dikkati çekiyor. Yazılışının 30'uncu yılında yeniden hayat bulan eser, faili meçhul cinayetleri, azınlık meselelerini ve bireyin kendi geçmişiyle olan kanlı hesaplaşmasını "ay ışığının" soğuk gölgesinde anlatıyor. Oyun, seyirciyi sürekli bir "tetikte olma" haline hapsederek kimlik ve aidiyet kavramlarını sorgulatıyor.

Yönetmen: Burcu Halaçoğlu | Dramaturg: Ceren Ercan

Oyuncular: Damla Karaelmas, Emre Koç

Yaratıcı Ekip: Ayçın Tar (Dekor/Kostüm), Yasin Gültekin (Işık), Okan Kaya (Müzik), Gülçin Yiğit (Koreografi), Ramazan Yumrutepe (Kum Sanatı)

Mekan: Ataköy Baruthane Sahnesi | 4, 11, 18, 25 Şubat - 20.00

Eşeğin Gölgesi-Haldun Taner

Hayali "Abdalya" ülkesinde, bir dişçinin kiraladığı eşeğin gölgesinde dinlenmek istemesiyle başlayan tartışma; eşeğin sahibinin "eşeği kiraladım, gölgesini değil" çıkışıyla absürt bir boyuta evrilir. Haldun Taner'in bu dehası, önemsiz bir polemiğin medya manipülasyonu, siyasi hırslar ve dini istismarla nasıl bir ulusal krize ve iç savaşa dönüşebileceğini gösterir. Murat Karasu'nun yorumu, günümüzün sosyal medya linç kültürüne ve "yankı odalarına" sert bir ayna tutuyor.

Yönetmen: Murat Karasu | Dramaturg: Irmak Bahçeci

Oyuncular: Zeyno Eracar, Emre Koç, Nazan Koçak, Alper Altuner, Kadir Hasman, Bulut Akkale, Eda Özdemir, Ercan Koçak, Ali Kil, Özge Çatak, Arda Akyüz, Gözde Ayar, Doğuş Can Uzun, Can Esmeray, Sevda Karabulut, Murat Şenol, Ayşe Demirel.

Orkestra: Uğur Çerkezoğlu, Melih Yüzer, Aykut Yıldırım, Ersin Toz, Adem Elkaya, Ebru Mine Sonakın.

Yaratıcı Ekip: Ali Yenel (Dekor), Ayçin Tar (Kostüm), Tolga Çebi (Müzik), Cihan Yöntem (Hareket Düzeni), Cem Yılmazer (Işık), Faruk Üstün (Şarkı Sözleri).

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi | 12, 20, 21 Şubat - 20.00

Çirkin–Marius von Mayenburg

Lette isimli başarılı bir mühendisin, aslında "dayanılmaz derecede çirkin" olduğunu tesadüfen öğrenmesiyle başlayan süreç, modern insanın varoluşsal sancısını ele alır. Estetik bir mucizeyle "kusursuz" bir yüze kavuşan Lette, başarının ve ilginin kapılarını aralar; ancak bir süre sonra herkesin aynı yüzü satın aldığı bir distopyada kendi biricikliğini kaybeder. Oyun, kapitalizmin insan bedenini bir metaya dönüştürmesini ve "güzel olan iyidir" algısını acımasız bir kara mizahla eleştiriyor.

Yönetmen: Yelda Baskın | Dramaturg: Ceren Ercan | Çeviri: Dilek Altuntaş

Oyuncular: Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray.

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi | 13, 14, 28 Şubat - 20.00

Babil Kuleleri-Ebru Nihan Celkan

Şehrin silüetini işgal eden lüks gökdelenlerin (modern Babil kulelerinin) şatafatlı dünyası ile o kulelerin iskelelerinden düşerek "görünmez" hale gelen işçilerin hikayesi iç içe geçer. Oyun, bir yandan mülkiyet ve statü arzusunu tartışırken, diğer yandan sistemin dişlileri arasında ezilen emeği ve bu çelişkinin yarattığı toplumsal vicdan azabını inceliyor. Sınıfsal çatışmanın gökyüzüne uzanan beton bloklar arasındaki en güncel hali.

Yönetmen: Fidan Tek Koşar

Oyuncular: Alper Altuner, Burak Dur, Çetin Etili, Doğuş Can Uzun, Gözde Ayar, İrem Sultan Cengiz, Özge Çatak.

Yaratıcı Ekip: Ali Yenel (Dekor), İlker Dursun (Işık), Melih Yüzer (Müzik), Uğur Çerkezoğlu (Ses), Fidan Tek Koşar (Kostüm).

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi | 5, 19 Şubat - 20.00 (Epilepsi uyarılı)

Terör-Ferdinand von Schirach

164 yolcusu bulunan kaçırılmış bir yolcu uçağı, bir terörist tarafından 70 bin kişinin bulunduğu bir stadyuma çakılmak istenmektedir. Bir savaş uçağı pilotu, emre aykırı hareket ederek 164 kişiyi feda edip 70 bin kişiyi kurtarmayı seçer. "Hayat hayatla tartılabilir mi" sorusunu merkeze alan oyun, mahkeme salonuna dönüşen sahnede seyirciyi "jüri" yapar. Her temsilin sonunda yapılan oylama, oyunun sonucunu ve adaletin rengini belirler.

Yönetmen: Nurkan Erpulat | Dramaturg: Irmak Bahçeci | Çeviri: Yücel Erten

Oyuncular: Burak Dur (Lars Koch), Çetin Etili (Yarbay Lauterbach), Fidan Tek Koşar (Hakim), Orhan Kemal Aydın (Avukat Biegler), İlkin Tüfekçi (Fransizka Meiser), Cihan İnan Bekar/ Gülce Uğurlu (Savcı Nelson).

Yaratıcı Ekip: Kerem Çetinel (Dekor/Işık), Tomris Kuzu (Kostüm), Melih Yüzer (Ses).

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi | 6, 7 Şubat - 20.00

Sihirli Oyuncak: Prenses Lina ve Stella'nın hikayesiyle mülkiyet kavramını değil, paylaşmanın getirdiği gerçek mutluluğu ve empatiyi çocukların dünyasına taşır.

Oyuncular: Bahar Yılmazer, Emir Taha Sarı, Gülçin Yiğit, Nadide Özkaya, Taha Tegin Özdemir.

Ekip: Kadir Hasman (Reji), Gülçin Yiğit (Koreografi), Suzan Erbilgin Tunca (Dekor/Kostüm), Pedagog Buket Yılmaz (Danışman).

Tiyatronun Büyüsü: Tiyatro Cini Sofi'nin yardımıyla yıkılmak istenen bir sanat mabedini kurtarmaya çalışan çocukların mücadelesi; dayanışmanın ve kültürün önemini vurgular.

Oyuncular: Burç Ara, Ercan Koçak, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Sırımsı, İrem Sultan Cengiz, Murat Şenol.

Ekip: Burç Ara (Yöneten), Ayçin Tar (Dekor/Kostüm), Melih Yüzer (Müzik), Faruk Üstün (Şarkı Sözleri).

Oyun günleri Ataköy Marmaray'dan (19.00) Baruthane Sahnesi'ne ve oyun sonu (21.30) Marmaray'a ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.