Bakırköy Belediyesi, Fırtına ve Yağışa Karşı Önlemlerini Arttırdı

08.01.2026 16:27  Güncelleme: 17:30
Bakırköy Belediyesi, İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle çeşitli önlemler aldı. Ekipler, ağaç devrilmeleri ve sel riskine karşı sahada çalışmalara başladı. Vatandaşlar, ağaç altına park etmemeleri konusunda uyarıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran fırtına ve yağışın olumsuzluklara yol açmaması için ekipleri sahaya yönlendirirken, ağaç devrilmelerinden olası sel riskine kadar birçok noktada önlem aldı. Belediye'den yapılan açıklamada, ağaç altına park yapılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yağış nedeniyle Bakırköy Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, olası riskleri en aza indirmek amacıyla farklı müdürlükler bünyesinde koordineli bir şekilde sahada görev yapıyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen, zarar gören ve risk oluşturan ağaçlara müdahale ediyor.

Yağış öncesinde önlemleri artırarak ilçe genelinde ızgara ve baca temizliklerini gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise olası bir su birikintisi ya da taşma durumuna karşı vidanjör ve kuka araçlarıyla hazır bekliyor.

Öte yandan Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT), olası bir sel felaketine karşı tam teçhizatlı bir şekilde teyakkuz halinde bulunuyor. Belediye yetkilileri, olumsuz hava koşulları süresince vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

