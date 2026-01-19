Bakırköy Belediyesi, 124 Kişilik Ekibiyle Karla Mücadele İçin Sahada - Son Dakika
Bakırköy Belediyesi, 124 Kişilik Ekibiyle Karla Mücadele İçin Sahada

19.01.2026 15:19  Güncelleme: 16:27
Bakırköy Belediyesi, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 124 kişilik ekibiyle 52 araç ve 600 ton tuzla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ulaşımın aksamaması için ilçenin 60 noktasında yoğun bir mesai yürütülüyor.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 124 kişilik bir ekip, 52 araç ve 600 ton tuz ile ilçenin 60 noktasında yoğun mesai yapıyor.

Bakırköy Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm birimleriyle harekete geçti. Aylar öncesinden 124 kişilik ekip, 52 araç ve stokta bulunan 600 ton tuz ile hazırlıklarını tamamlayan kışla mücadele ekipleri, ilçe genelinde karın etkisini gösterdiği bölgelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

İBB ile ortaklaşa şekilde 7/24 gerçekleştirilen kar küreme çalışmaları kapsamında ana arterlere çıkan tüm yollar açık tutularak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmasının önüne geçiliyor. Ayrıca ilçenin işlek tüm noktaları vatandaşların ve araçların buzlanma nedeniyle kaymaması için düzenli şekilde tuzlanıyor.

Bakırköy Belediyesi'nin ilçenin 60 ayrı noktasında sürdürdüğü kışla mücadele çalışmalarının yanı sıra ambulans ve arama kurtarma araçları da vatandaşların yaşayabileceği herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bulunuyor.

Kaynak: ANKA

