Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Çalıntı Olayı: 11 Tutuklu
Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Çalıntı Olayı: 11 Tutuklu

Bakırköy\'de 30 Milyon Dolar Çalıntı Olayı: 11 Tutuklu
23.02.2026 21:11
Bakırköy'de otoparkta çalınan 30 milyon dolarla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı.

Bakırköy'de sitenin otoparkında iki araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili yürütülen soruşturmada emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlikle korunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı. Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi. 11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren şüpheliler, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 18 yaşından küçük 1 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Daha önce yakalanan 2 kişi ile birlikte 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

4 şüpheliden, 1'i 18 yaşından küçük 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: DHA

