Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 9 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 9 Tutuklama

18.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de 30 milyon dolarlık hırsızlık olayında 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün yapılan operasyonda ise 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 100 bin dolar ele geçirildi.

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlikle korunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı. Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi. 11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren şüpheliler, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

3 İLDE OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından araç içerisindeki paraları çaldığı ve hırsızlık organizasyonunun içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon yapıldı. İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 adet Ecstacy Hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

30 MİLYON DOLARI 3'ÜNCÜ DENEMEDE ÇALMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı soruşturmada polis şüphelilerin olaydan 4 gün önce lüks bir araçla aynı siteye gelerek hırsızlık girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadıklarını tespit etti. Olaydan 2 gün önce yine gelen şüphelilerin ortamın müsait olmaması üzerine bir şey almadan otoparktan ayrıldıkları tespit edildi. 3'üncü kez siteye gelerek bir site sakinin otomobilinin peşinden içeri giren şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirerek kaçtıkları belirtildi.

'EVDE BULUNAN PARA BENİM PARAMDI'

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden olayı organize ettiği iddia edilen Kemal K.'nın poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Evinde bulunan 1 milyon 675 bin doların kendi parası olduğunu iddia eden Kemal K.'nın bir süre önce altın ziynet eşyalarını bozdurduğunu, ticaretten doğan kazançlardan elde ettiği parayı evde tuttuğunu söylediği öğrenildi.

BİR KİŞİ BAZI ÇUVALLAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis tarafından sorgulanan diğer şüpheliler de hırsızlık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Resul S.'nin ise ifadesinde bazı çuvallar gördüğünü ancak içinde para olup olmadığını bilmediğini söylediği belirtildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 18 yaşından küçük 1 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Öte yandan dün olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda paketlenmiş 100 bin dolara el konuldu. 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 9 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
3 ilde harekete geçildi Zincir marketler didik didik ediliyor 3 ilde harekete geçildi! Zincir marketler didik didik ediliyor

10:06
Mourinho’dan Galatasaray’ın Juventus’u perişan etmesine bomba yorum
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:34
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyatlar
Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:25:56. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy'de 30 Milyon Dolar Hırsızlığı: 9 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.