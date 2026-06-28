Bakırköy'de Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu - Son Dakika
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Bakırköy'de Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Bakırköy\'de Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu
28.06.2026 07:15
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İstanbul Bakırköy'de bir dere yatağında binlerce ölü balık kıyıya vurdu, çevre önlemleri alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu - Son Dakika

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