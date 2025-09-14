Bakırköy'de Çay Ocağında Yangın Çıktı - Son Dakika
Bakırköy'de Çay Ocağında Yangın Çıktı

14.09.2025 11:41
Bakırköy Sosyete Pazar'ındaki çay ocağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Veysel TİMDU/ İSTANBUL, - BAKIRKÖY Sosyete Pazar'ının otoparkında bulunan çay ocağında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Sosyete Pazar'ının çay ocağında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, yangın sonrası çay ocağı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
