Bakırköy'de Cipin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti, Anne Yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Cipin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti, Anne Yaralandı

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Bakırköy'de bir genç, evine gitmek için taksiye binmeye çalışırken alkollü bir sürücünün cipinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gençin annesi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

30.07.2024 15:08
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Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, - BAKIRKÖY'de Said Altaca evine gitmek için taksiye binmeye çalıştığı sırada cipin çarpması sonucu hayatını kaybederken, annesi Sevim Altaca ise yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Florya Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Altaca ailesi Bakırköy'den Sefaköy'de bulunan evine gitmek için bir taksi durdurdu. Baba Metin Altaca ile küçük oğlu taksiye binerken, anne Sevim Altaca ile büyük oğlu Said Altaca taksiye binmeye çalıştığı sırada Mehmet Ali Dilek'in yönetimindeki cip anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve oğlu yaralandı. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı anne ve oğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevim Altaca'nın tedavisi evde devam ederken 19 yaşındaki Said Altaca ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altaca'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. 26 Temmuz Cuma günü öğle vakti Sefaköy Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Altaca'nın cenazesi Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mehmet Ali Dilek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde, Said Altaca'ya siyah bir cipin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle metrelerce yerde sürüklendiği görüldü.

Bakırköy\'de Cipin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti, Anne Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de Cipin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti, Anne Yaralandı - Son Dakika

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