Bakırköy'de D-100 Kara Yolu Kenarındaki Yeşillik Alanda Yangın Çıktı

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Bakırköy'de D-100 kara yolu kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kara yolu kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Atatürk Havalimanı kargo bölümündeki yeşillik alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın dolayısıyla yan yolun Topkapı istikameti trafiğe kapalı bulunuyor.