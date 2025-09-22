16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi - Son Dakika
22.09.2025 10:39
İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etmesi üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti.

KIZIN FOTOĞRAFI TELEFONUNDA ÇIKTI

Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEVREDEKİLERDEN DAKİKALARDA DAYAK YEDİ

Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

