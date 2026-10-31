Bakırköy'de havuz şantiyesinden 2 milyon liralık kablo çalan 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakırköy'de havuz şantiyesinden 2 milyon liralık kablo çalan 13 şüpheli yakalandı

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Bakırköy\'de havuz şantiyesinden 2 milyon liralık kablo çalan 13 şüpheli yakalandı
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Bakırköy\'de havuz şantiyesinden 2 milyon liralık kablo çalan 13 şüpheli yakalandı
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Bakırköy'de olimpik yüzme havuzu inşaatından piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan elektrik kablolarını çalan 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi; bekçiyi darbedip kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKIRKÖY'de olimpik yüzme havuzu inşaatı ile farklı şantiyelerden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan elektrik kablolarını çalan 13 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları ve şantiye bekçisinin şüphelileri durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, şantiye hırsızlığının yanı sıra 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de 4 Eylül'de yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunun şantiyesine kapalı kasa minibüsle giren işçi yelekli şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan elektrik kablolarını araca yükleyerek kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, minibüsle şantiyeye giren şüphelilerin kabloları araca taşıdıktan sonra kaçmaya çalıştığı görüldü.

BEKÇİ EL ARABASIYLA DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada şüphelileri fark eden inşaat bekçisinin, inşaatta kullanılan el arabasını minibüsün önüne atarak kaçmalarını engellemeye çalıştığı, ardından demir çıkış kapısını kapatmak için çaba gösterdiği görüldü. Bekçi ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı, şüphelilerin bekçiyi darbederek kaçtığı da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

13 GÖZALTI

Şüphelilerin Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da kaldığı belirlenen 29 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, havuz inşaatından kablo çalan 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde bulunan ve farklı hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen 6 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, şantiye hırsızlığının yanı sıra 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Hırsızlık3. SayfaGüncelSon Dakika

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