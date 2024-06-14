Bakırköy'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için temsili karne töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için temsili karne töreni düzenlendi

Bakırköy'de bulunan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne töreninde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için temsili karneler hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, konuşmasında öğrencilere insan haklarının öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların umut ve ışık olduğunu belirtti. Törenin ardından 800 temsili karne, Filistin bayrağı renklerindeki uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı.

14.06.2024 14:51
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Bakırköy'de ilkokul öğrencilerinin karne töreninde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için hazırlanan temsili karneler, 800 uçan balonla gökyüzüne bırakıldı.

Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gazze'de okulu bombalanan çocukların bir daha karne alamayacağını ifade etti.

Sadece teknolojide ilerlemenin yetmediğini, öğrencilere en kutsal şey olan insan haklarının da öğretilmesi gerektiğini söyleyen Yentür, "Bu çocukların minik kalbi, minik yüreği, kocaman bir dünyayı kapladı ve bize umut oldu, ışık oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birini yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Sizinle inşallah daha güzel bir dünya göreceğiz." diye konuştu.

Yentür, "Anneler, babalar, çocuklarımızı 3 ay size emanet ediyoruz. Onlara sanatla, sporla, kitap okumayla dolu güzel bir tatil ortamı sağlamamızı istirham ediyoruz. İnşallah 9 Eylül'de sınıflarımızın, okullarımızın kapısı çocuklarımızla tekrardan şenlenecek. ve inşallah bu çığlık Gazze'ye de barışı ve kardeşliği getirecek." dedi.

Konuşmaların ardından katledilen Gazzeli öğrenciler için hazırlanan 800 temsili karne, Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz, siyah ve yeşil renkli 800 uçan balona bağlandı.

Bu karneler daha sonra uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı.

Ardından sınıflarına geçen okulun öğrencilerine karneleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için temsili karne töreni düzenlendi - Son Dakika

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