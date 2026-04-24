Bakırköy'de "Milli Egemenlik Yürüyüşü" Düzenlendi... Hep Bir Ağızdan "Andımız" Okundu - Son Dakika
Bakırköy'de "Milli Egemenlik Yürüyüşü" Düzenlendi... Hep Bir Ağızdan "Andımız" Okundu

24.04.2026 10:25  Güncelleme: 11:38
Bakırköy’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Milli Egemenlik Yürüyüşü” bando eşliğinde Ebuzziya Caddesi’nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na uzandı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun da katıldığı yürüyüşün sonunda  hep bir ağızdan "Andımız" okundu.

(İSTANBUL) - Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli Egemenlik Yürüyüşü" bando eşliğinde Ebuzziya Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na uzandı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı yürüyüşün sonunda  hep bir ağızdan "Andımız" okundu.

Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Milli Egemenlik Yürüyüşü" yoğun katılıma sahne oldu. Başkan Ovalıoğlu ve yüzlerce ilçe sakininin yer aldığı kortej, bando eşliğinde Ebuzziya Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığında meydanı dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Meydanı dolduran kalabalık, hep bir ağızdan "Andımız"ı okudu.

Yürüyüşün ardından düzenlenen DJ performansı ile 23 Nisan kutlamalarında coşku zirve yaptı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'Milli Egemenlik Yürüyüşü' Düzenlendi... Hep Bir Ağızdan 'Andımız' Okundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakırköy'de "Milli Egemenlik Yürüyüşü" Düzenlendi... Hep Bir Ağızdan "Andımız" Okundu - Son Dakika
