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Bakırköy'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bakırköy'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Bakırköy Zuhratbaba Mahallesi Ataköy Bulvarı'ndaki Sinan Erdem Spor Salonu önünde park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin motor kısmından yükselen dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi ve olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.01.2024 - 12:44,
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BAKIRKÖY'de park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bakırköy Zuhratbaba Mahallesi Ataköy Bulvarı'ndaki Sinan Erdem Spor Salonu önünde, park halindeki otomobilde, saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine elen ekipler, yanan otomobile kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy\'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakırköy'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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