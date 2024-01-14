Bakırköy\'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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BAKIRKÖY'de park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bakırköy Zuhratbaba Mahallesi Ataköy Bulvarı'ndaki Sinan Erdem Spor Salonu önünde, park halindeki otomobilde, saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine elen ekipler, yanan otomobile kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.