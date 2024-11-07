Bakırköy'de Vinç Devrildi

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Bakırköy'de, üst geçide çarpan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait vinç devrildi.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde seyir halinde olan İSKİ'ye ait vinç üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan vinç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlanması sebebiyle yolda bir süre yoğunluk oluştu.

Yoldaki ulaşım, ekiplerin çalışması sonucu vincin kaldırılmasıyla normale döndü.

Söz konusu üst geçidin bulunduğu yerde daha önce de birçok kaza meydana gelmişti.