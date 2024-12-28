Bakkalın Ayrılmaz Dostu: Osman Güvercini

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MANİSA'nın Soma ilçesinde bakkal dükkanı işleten Bülent Kuşçu (47), her yere 1,5 yıl önce sahiplendiği ve 'Osman' adını verdiği yavru güvercinle gidiyor. Kuşçu, "Nereye gitsek peşimizde. Bankaya dahi böyle gidiyorum" dedi.

Soma ilçesinde bakkal dükkanı işleten Bülent Kuşçu, 1,5 yıl önce annelerinin öldüğü 3 yavru güvercini sahiplendi. Kuşçu, kafeste beslediği güvercinlerden kendisine alışan ve omzundan inmeyene 'Osman' ismini verdi. Dükkanda yaşlı ve hastaların su, ekmek gibi siparişlerini teslim etmeye de güverciniyle gittiğini söyleyen Kuşçu, "Henüz daha küçükken annesi ve babası öldü. Besledim, büyüttüm. Bakkalım var. İlçemizdeki yaşlılara, ekmek ve su götürüyorum. Güvercinim, hep benimle, yanımdan ayrılmıyor. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Nereye gitsek peşimizde. Birlikte sipariş götürüyoruz. Soma'da yaşayanlar, bu duruma alıştı. Bankaya dahi böyle gidiyorum" diye konuştu.