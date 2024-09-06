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Baklava Festivali Bakü'de Yapılacak

Baklava Festivali Bakü\'de Yapılacak

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Türk ve Azerbaycanlı baklava üreticilerinin işbirliği ve ürünlerin tanıtımı konuları görüşüldü.

06.09.2024 16:17
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Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, 13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'nin bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleneceğini bildirdi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan BAKTAD heyeti, Bakü'de Kültür Bakanlığı yetkilileri ve Azerbaycanlı baklava üreticileri ile bir araya geldi. Temaslar kapsamında, Türk ve Azerbaycanlı baklava üreticilerin işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülkeye ait baklava çeşitlerinin üçüncü ülkelerde ortak tanıtılması gibi konular müzakere edildi. Heyet üyeleri, basın toplantısı düzenleyerek temaslarını değerlendirdi.

BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Taşdemir, Azerbaycan'ı kendi ülkeleri olarak gördüklerini, Bakü'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Derneklerinin 2001'de Türk baklavasını dünyaya tanıtmak amacıyla kurulduğunu anlatan Taşdemir, " Türkiye'de 12 defa festival düzenledik. Şimdi organizasyonu ilk defa yurt dışına taşımak istiyoruz. Başlangıç olarak kardeş ülke Azerbaycan'ı seçtik. 13. Geleneksel Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması ve Baklava Festivali'ni bu yıl Bakü'de düzenleyeceğiz." dedi.

Taşdemir, festivali ekimde Bakü'deki tarihi İçerişehir'de yapmayı planladıklarını belirterek, "İçerişehir, Azerbaycan'ın gözbebeği. Değerli ürünü, değerli noktada sunmak gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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