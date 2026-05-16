Bakterilerden Doğal Boya Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakterilerden Doğal Boya Üretimi

Bakterilerden Doğal Boya Üretimi
16.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi'nde bakterilerle doğal boya üretilip halıya dönüştürüldü.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş ile Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Eroğlu, 'Bakteriden Sanata' adlı projede bakterilerden elde edilen mikrobiyal pigmentlerle doğal boya üretti. Laboratuvar ortamında geliştirilen pigmentlerle boyanan yün iplikler, tezgahlarda halıya dönüştürüldü.

Tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan sentetik boyaların çevreye zararını azaltmak amacıyla çalışma başlatan Prof. Dr. Neslihan Dikbaş ile Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Eroğlu, laboratuvar ortamında ürettikleri mikrobiyal pigmentlerden doğal boya elde etti. Araştırma görevlileri Sevda Uçar ve Şeyma Alim'in de yer aldığı projede, bakterilerden elde edilen pigmentlerle boyanan yün iplikler dokuma tezgahlarında halıya dönüştürüldü. Eroğlu, doğal boyalarla renklendirilen ipliklerle Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip motifleri halılara işledi. Dokunan halılar, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilendi.

'SAĞLIKLI ÜRETİMİ AMAÇLADIK'

Bakterilerden renk üretiminin önemli bir çalışma olduğunu belirten Eroğlu, "Doğal, çevresel ve yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç duyulan günümüzde önemli bir çalışma yaptık. Kimyasal boyaların zararlarını önlemek, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen yeni yollar geliştirmek amacıyla bu projeyi yürüttük. Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş hocamızla birlikte hem bilimsel hem de sanatsal yönü olan bir çalışma gerçekleştirdik. Bakterilerden pigmentler üretildi, çeşitli testlerden geçirildi. Elde edilen boyalarla renklendirdiğimiz yünleri halı dokumada kullandık. Doğa içerisinde herhangi bir zararı olmayan, sağlıklı ve çevre dostu üretimler yapmayı amaçladık" dedi.

'ÇEVRESEL AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA'

Bilimi sanatla buluşturan özgün bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Neslihan Dikbaş ise "Özellikle sürdürülebilirliğe destek veren bir çalışma oldu. Bakterilerden izole ettiğimiz pigmentleri boyar hale getirerek yünleri boyadık. Boyadığımız ipliklerle Aslıhan Hocamız halı dokudu. Boyar materyaller genellikle sentetik içerikli. Bunların yerine kullanılabilecek doğal materyalleri ortaya koymak çok önemli. Çevresel açıdan da önemli bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

'PİGMENTLERİN TAMAMI BAKTERİLERDEN'

Sentetik boyar maddelere doğal alternatif geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Dikbaş, "Birçok renk elde ettik ancak sergide sarı, turuncu ve kırmızı pigmentlerle hazırlanan çalışmaları sergiledik. Bu pigmentlerin tamamı bakterilerden elde edildi. Çevresel açıdan büyük kazanım sağlayacak bir çalışma. Şu an ön çalışma niteliğinde, daha da geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakterilerden Doğal Boya Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:37:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bakterilerden Doğal Boya Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.