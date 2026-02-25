Bakü'de 100. Yıl Türkoloji Kurultayı - Son Dakika
Bakü'de 100. Yıl Türkoloji Kurultayı

25.02.2026 11:01
1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı anma toplantısı, 27-28 Şubat'ta yapılacak.

TÜRKOLOJİNİN tarihi dönüm noktalarından biri olan 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı, 100 yıl sonra aynı şehirde ve aynı tarihi mekanda düzenlenecek olan anma toplantısıyla yeniden ele alınacak. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi iş birliğinde düzenlenecek '100'üncü Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı-Anma Toplantısı', 27- 28 Şubat tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek.

1926 yılında Türk dünyasının ortak dil, alfabe ve bilimsel yöntem arayışına yön veren Bakü Türkoloji Kurultayı'nın bilimsel, kültürel ve entelektüel mirasını ele almayı amaçlayan program, Türkoloji'nin yüz yıllık gelişimini tarih, kültür ve edebiyat bağlamında yeniden değerlendirecek. Anma toplantısının, yüz yıl önce ilk kurultayın gerçekleştirildiği ve bugün Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanlığı olarak hizmet veren tarihi binada, aynı salonda ve mümkün olması halinde aynı saatte başlatılması planlanıyor.

60'TAN FAZLA TÜRKOLOG BAKÜ'DE BULUŞACAK

Toplantıya Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Özbekistan, Tataristan, Moldova ve Arnavutluk'tan bakanların, 60'tan fazla akademisyenin, üniversite rektörlerinin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılması öngörülüyor. Program, Türk dünyasında akademik iş birliğini güçlendirmeyi ve Türkoloji alanında yeni yönelimleri tartışmaya açmayı hedefliyor. Türk dili, edebiyatı, tarih, kültür ve folklor alanlarında düzenlenecek toplam dokuz panelde Türkoloji'nin güncel yönelimleri ele alınacak. Program kapsamında Mahmud Kaşgarlı, Ali Bey Hüseyinzade, İsmail Bey Gaspıralı, Abay Kunanbayoğlu, Mağcan Cumabay, Bekir Çobanzade, Ahmet Caferoğlu, Nesib Bey Yusifbeyli ve Ayaz İshaki adına paneller düzenlenecek. Kurultayda sunulan bildirilerin kitaplaştırılması da planlanıyor.

1926 KURULTAYI: ORTAK DİL VE ALFABE ARAYIŞININ DÖNÜM NOKTASI

26 Şubat-6 Mart 1926 tarihleri arasında Bakü'de düzenlenen ilk Türkoloji Kurultayı, Türk dünyasında alfabe birliği, ortak terminoloji ve bilimsel koordinasyon arayışının en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor. 131 delegenin katıldığı kurultayda Latin alfabesine geçiş ilkesi benimsenmiş, ana dilde eğitim, tarih ve folklor çalışmalarının koordinasyonu gibi stratejik kararlar alınmıştı. Kurultay, yalnızca akademik bir kongre değil; Türk halklarının kültürel bütünleşmesi ve modernleşmesi açısından da tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

28 Şubat, Kültür, Güncel, Bakü, Son Dakika

SON DAKİKA: Bakü'de 100. Yıl Türkoloji Kurultayı
