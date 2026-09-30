Bakü'de ADEX 2026 kapılarını açtı, Türkiye 61 firmayla en çok katılan ülke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakü'de ADEX 2026 kapılarını açtı, Türkiye 61 firmayla en çok katılan ülke oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açıldı. 53 ülkeden 280 şirketin katıldığı fuara 61 firmayla en yüksek katılımı sağlayan Türkiye, en çok firma ile katılan ülke oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 6. Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) açıldı.

Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarın açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Aliyev'i, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev karşıladı.

Aliyev ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda fuara en büyük katılımı sağlayan Türk savunma sanayisi firmalarının stantlarını da gezdi.

ASELSAN ve Baykar stantlarını gezen Aliyev'e Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bilgi verdi.

Fuara en büyük katılım Türkiye'den

Türkiye, 53 ülkeden 280 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı sağladı.

ROKETSAN'ın ana sponsorluğunu üstlendiği ADEX 2026 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 61 firma ve ADEX tarihinin en geniş milli pavilyonuyla Bakü Expo Center'da yerini aldı.

Türkiye böylelikle, ADEX 2026'ya en çok firma ile katılım sağlayan ülke oldu. ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ, Baykar ve HAVELSAN'ın da aralarında bulunduğu Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşları ürün ve kabiliyetlerini fuarda sergiledi.

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alan ADEX 2026, 2 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
İlham AliyevAzerbaycanTeknolojiEkonomiSavunmaTürkiyeGüncelDünyaBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu’dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:37:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakü'de ADEX 2026 kapılarını açtı, Türkiye 61 firmayla en çok katılan ülke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei