Bakü'de COP 29 için Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Bakü'de COP 29 için Hazırlıklar Başladı

Bakü\'de COP 29 için Hazırlıklar Başladı

Azerbaycan, COP 29 için Bakü Olimpiyat Stadyumu çevresinde geçici yapılar kuruyor.

19.09.2024 13:50
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP 29) yapılacağı alanda, geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor.

COP 29'un yapılacağı başlıca alan olarak belirlenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde, etkinliğin konferans ve toplantılarına ev sahipliği yapacak geçici alanlar inşa ediliyor.

İnşa edilen alanlar iki kısımdan oluşuyor. Mavi Bölge olarak nitelendirilen ve COP 29 döneminde BM'nin yetkisinde olacak 49 hektarlık alanda toplam 110 bin metrekarelik prefabrik yapılar ve çadırlar yer alacak.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri sökülerek ortaya başlıca toplantıların yapılacağı çadırlar yerleştirildi.

Yeşil Bölge olarak nitelendirilen ve Azerbaycan'ın yetkisinde olacak 8 hektarlık alanda ise toplam 36 bin metrekarelik yapılar kuruluyor.

Suya, rüzgara, yangına ve 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde kurulan yapılardan oluşan alandaki çalışmaların 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

Hem 1994'teki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hem de bu sözleşme kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın maddelerinin hayata geçirilmesi hususunda kararların alındığı bir süreç olan COP'u, BM'nin oluşturduğu sekreterlik yürütüyor. Bu müzakerelere her yıl bir ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, müzakerelerin koordinasyonu ve COP'a başkanlık için Azerbaycan seçildi.

Azerbaycan'ın devlet kurumları, şirketleri ve sivil toplum kuruluşları, ülkenin 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı COP 29'un başarılı şekilde hayata geçirilmesi için koordineli çalışma yürütüyor.

COP 29'da toplam 80 bin civarında, bir günde ise yaklaşık 40 bin misafir ağırlamaya hazırlanan Azerbaycan, bir zamanlar çatışma içinde bulunduğu Ermenistan dahil tüm ülkelere davet gönderdi. 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı COP 29'a katılacağını teyit ederken sayının artacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de COP 29 için Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

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