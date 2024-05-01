Bakü'de Kültürlerarası Diyalog Forumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakü'de Kültürlerarası Diyalog Forumu Düzenlendi

Bakü\'de Kültürlerarası Diyalog Forumu Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 38 ülke ve 10 uluslararası kuruluşu temsil eden dini lider ve kanaat önderlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'nin ev sahipliğindeki toplantıya Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist, Hindu ve diğer dinlerin liderleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, dinler, kültürler ve medeniyetler arası diyalog ve işbirliği konuları ele alındı.

01.05.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 38 ülke ve 10 uluslararası kuruluşu temsil eden dini lider ve kanaat önderlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Bakü'de yapılan "6. Kültürlerarası Diyalog Forumu" kapsamında Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade'nin ev sahipliğindeki toplantıya Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist, Hindu ve diğer dinlerin liderleri ve temsilcileri katıldı.

KMİ Başkanı Paşazade, toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan devletinin dinler, kültürler ve medeniyetler arası diyalog ve işbirliği konularına büyük önem verdiğini söyledi.

Paşazade, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların ana kaynağının ilahi düzenin ihlali, insanların manevi ve ahlaki kökenlerinden ayrılması olduğunu belirtti.

İnsan hayatının korunması için küresel sorunların çözümünde uluslararası hukuk normlarının yanı sıra evrensel ahlaki değerlere de başvurulması gerektiğini vurgulayan Paşazade, uluslararası terörün, yabancı düşmanlığının, Yahudi, Hıristiyan ve İslam karşıtlığının önlenmesinde devlet yöneticileri, kanaat önderleri ve dini liderlerin ortak ve sürekli işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu dile getirdi.

Paşazade, bugün yaşanan sorunların temelinde jeopolitik faktörlerle birlikte teopolitik hedeflerin de ön plana çıktığını fakat tehlikenin dinden değil dinin siyasallaştırılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Azerbaycan'ın yıllarca Ermenistan işgali altında kalan topraklarını kurtarmasından, kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarından bahseden Paşazade, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, bölgedeki tüm dini anıtları restore ediyor, barış ve huzur getirecek ekonomik projeler gerçekleştiriyor. Yeni gerçekleri hesaba katmayan, bazı devletlerin etkisi ve himayesindeki Ermenistan'da ise intikam eğilimleri gözlemleniyor. İntikamcı eğilimin başını ise Ermeni kilisesi çekiyor."

38 ülke ve 10 uluslararası kuruluşu temsil eden dini lider ve kanaat önderinin katılımıyla gerçekleştiren toplantı, yarın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da devam ettirilecek.

Katılımcılar, Ermenistan'ın işgal döneminde yıktığı, Azerbaycan'ın da restore ettiği cami ve diğer mabetleri ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, İnsan Hakları, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de Kültürlerarası Diyalog Forumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü'de Kültürlerarası Diyalog Forumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement