Bakü'de 'Sanat Köprüsü' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Bakü'de 'Sanat Köprüsü' Sergisi Açıldı

19.05.2026 23:49
Eldeniz Babayev'in sergisi, Azerbaycan-Türkiye kültürel ilişkilerini güçlendiriyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ressam Eldeniz Babayev'in "Sanat Köprüsü... Azerbaycan-Türkiye" adlı resim sergisi açıldı.

Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen serginin açılışına, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadet Yusufova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda sanatın halkların ortak hafızası olduğu, ülkeler arasında manevi köprü görevi gördüğü ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Babayev'in eserlerinin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı sunduğu belirtilirken, çalışmaların ortak tarihi değerlerin korunmasını ve Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesini teşvik ettiği kaydedildi.

Sergide farklı üslup ve türlerde hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk, Haydar Aliyev ve Azerbaycan ile Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan şahısların portreleri de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, TÜRKSOY ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin destek verdiği sergi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
