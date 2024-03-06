Bakü'de Tomris konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Bakü'de Tomris konulu resim sergisi açıldı

Bakü\'de Tomris konulu resim sergisi açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk dünyasının efsanevi kadın kahramanı Tomris'i konu alan resim sergisi beğeniye sunuldu. Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den katılan 21 sanatçının eserleri yer aldı. Sergi, Türk dünyasının kadına verdiği önemi vurgulamak amacıyla düzenlendi.

06.03.2024 11:31
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk dünyasının efsanevi kadın kahramanı "Tomris"i konu alan resim sergisi beğeniye sunuldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Azerbaycan Kültür Bakanlığının Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlediği serginin açılışına, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Seadet Yusifova, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, devlet ve hükümet yetkilileri, milletvekilleri, kültür ve sanat camiasından isimler ve davetliler katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde açılan serginin, Türk dünyasının kadına verdiği önemi vurgulamak amacıyla ilk kadın hükümdar ve komutan olarak bilinen Tomris Hatun'a ithaf edildiğini belirtti.

Raev, sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den katılan 21 sanatçının "Tomris" konulu 35 eserinin yer aldığını bildirdi.

Tomris hakkında bugüne kadar pek çok eser yazıldığını, hayatının sinema ve tiyatroya aktarıldığını anlatan Raev, Tomris'in Türk dünyasının ortak kültürel mirası olduğunu vurguladı.

"Tomris, Türk tarihi ve kültüründe eşsiz bir yere sahiptir"

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Yusifova, Tomris'in Türk dünyasının önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Yusifova, "Tomris, hem Batı hem de Doğu sanatının simge figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Onun imajı, Herodot aracılığıyla Rönesans'ın büyük sanatçıları, yazarları ve diğer sanatçıları tarafından anılsa da 21. yüzyılda yeni bir ruha kavuştu, yeni bir renk kazandı. Tomris bir hükümdar, bir savaş komutanı, zarif bir hanımefendi ve bir anne imajlarını kendisinde birleştiriyor. Türk tarihi ve kültüründe eşsiz bir yere sahiptir." diye konuştu.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Raimkulova, Türk dünyası sanatçılarının eserlerinin ortak mirası, tarihi ve gelenekleri ifade ettiğini vurguladı.

Raimkulova, bu tür etkinliklerin ortak köklere sahip Türk halkları arasında köprülerin kurulmasına katkı sağladığını ifade etti.

Sergide eserleri yer alan Azerbaycanlı ressam Sakit Memmedov ise dünyada ilk kez düzenlenen "Tomris" konulu sergiye kardeş Türk halklarının resim sanatının en önemli temsilcilerinin katıldığını vurguladı.

Sergide Memmedov'un yanı sıra Azerbaycan'dan Arif Aziz ve Hanlar Ahmedov, Türkiye'den Refik Aziz, Kazakistan'dan Sembigali Smagulov, Agimsal Düzelhanov, Edilğali Bayandı, Elibi Bayğojanov, Tolkın Tabısbek, Möldir Bayğojanova, Bakıtbek Zerde, Aytkul Tasmagambetova, Botagöz Toleş ve Rahat Saparaliyeva, Kırgızistan'dan Talant Ogonbayev, Jılkıcı Jakıpov, Rahat İtikeyev, Yuristanbek Şıgayev, Eldar Aytmatov ve Suyutbek Torobekov, Özbekistan'dan Sardor Allabergenov'un eserleri yer aldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli ressamlarla görüştü

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, açılış öncesinde sergiyi ziyaret ederek ressamlarla görüştü.

Kerimli, Türk dünyasının kardeş ülkelerinin resim sanatı temsilcilerinin ortak projelerle bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak ressamlara başarı diledi.

Kaynak: AA

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