Bakü'de Türkiye ile Azerbaycan 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
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Bakü'de Türkiye ile Azerbaycan 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzaladı

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Bakü\'de Türkiye ile Azerbaycan 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzaladı
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Bakü'de düzenlenen ADEX 2026'da Türkiye ile Azerbaycan, savunma sanayisinde işbirliği ve tedarike yönelik 500 milyon doları aşan anlaşmalar imzaladı. ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN ve TUSAŞ Azerbaycan'a sistem tedarik edecek; işbirliğinin TDT ülkelerine yayılması hedefleniyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanında işbirliği, ortak üretim, teknoloji ve savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında çeşitli anlaşmalara imza atıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı himayelerinde düzenlenen törende, ASELSAN ile NOVASİS MMC arasında Nahçıvan'da fabrika kurulmasına yönelik ön protokol, Boğaziçi Savunma ile Azerbaycan tarafı arasında ortaklık ve yerel üretim sözleşmesi imzalandı.

Boğaziçi Savunma ile Kayı Savunma şirketleri ve NOVASİS MMC arasında da mutabakat zabıtları imzalandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen imza törenlerinde ise ASELSAN'ın Azerbaycan'a "Alp 100" radar tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imza altına alındı.

BAYKAR da Azerbaycan'a Mızrak akıllı dolanan mühimmat ile Antidot tedarikine ilişkin iki ayrı sözleşmeye imza attı.

Törende, ROKETSAN'ın Azerbaycan'a Barbaros Kıyı Savunma Sistemi, TUSAŞ'ın ise Hürkuş tedarikine ilişkin sözleşmeler imzalandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı Miras şirketi ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) arasında da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre sözleşmeler 500 milyon doların üzerinde rakama tekabül ediyor

Dışa bağımlılığı azaltan bir modelle ilerliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin uzun soluklu ve sürdürülebilir bir model üzerine inşa edildiğini belirtti.

Görgün, "Azerbaycan'la, gerçek ihtiyaçları iyi tanımlayıp kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmaların da zeminini oluşturabilecek altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin belirli bir yol haritası doğrultusunda karşılıklı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Görgün, "Birbirini tamamlayacak ve teknolojik kabiliyetlerini de sonraki seviyelere çıkartabilecek yöntemle karşılıklı çalışıyoruz." dedi.

Görgün, işbirliğinin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA
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