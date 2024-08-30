Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü töreni düzenlendi

Bakü\'deki Türk Şehitliği\'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü töreni düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören yapıldı.

30.08.2024 12:17
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılacak seçimleri gözlemlemek için Bakü'ye gelen TBMM milletvekilleri de törende yer aldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Büyükelçi Bağcı, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosunun Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirmesinin ardından Bağcı, şehitlik anı defterine yazdığı yazıda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde bir kez daha şehitlerin manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, bundan 102 yıl önce Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı mücadele sonucu kazandığı zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun da Bakü'de zafer kazandığına dikkati çeken Bağcı, kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve topraklarının muhafazası için şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinde en büyük pay sahibi olduklarını kaydetti.

Bağcı, şehitlerin kahramanlıklarının yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi'nde topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan askerlerine ilham ve güç verdiğinin altını çizerek şunları yazdı:

"Şehit düştüğünüz bu topraklarda milletin kalbinde ebediyen yaşayacaksınız. Sizlerden miras kalan azim ve inançla müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İlelebet 30 Ağustos ve 8 Kasım'ın yıl dönümlerinde zaferlerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kutlayacağız. Malazgirt Zaferi'nin ruhuyla, 30 Ağustos Zaferi'nin aydınlığında, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'mazluma umut, zalime korku' olan ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte büyük bir özveriyle çalışacağız."

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

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