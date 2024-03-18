Bakü\'deki Türk Şehitliği\'nde Çanakkale Zaferi töreni düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, bir kez daha şehitlerin manevi huzurunda bulunmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bağcı, Çanakkale'de dünyanın en güçlü orduları karşısında kısıtlı imkanlara rağmen kazanılan destansı zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna başarabileceklerini dünyaya gösterdiğini belirtti.

Çanakkale'deki şanlı zaferin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı için de cesaret ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Bağcı, Mehmetçik'in Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin de tarihte ve gönüllerdeki yerini koruyacağını kaydetti.

Bağcı, deftere şunları yazdı:

"Anadolu'da ve Kafkasya'nın birçok bölgesinde birlikte verdiğimiz mücadeleler, 'iki devlet, tek millet' şiarının temelini oluşturmaktadır. Kader birliğimiz, aynı zamanda 2021 yılında müstesna ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine eriştiren Şuşa Beyannamesi'nin de esasını teşkil etmektedir.

'Çanakkale geçilmez' diyerek düşmana geçit vermeyen ruh ile yıllar sonra 'Karabağ Azerbaycan'dır' diyerek işgale son veren azim, esasen aynı anlayıştan güç almıştır.

Gelecekte de tarihimizden miras aldığımız Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz, örnek dayanışmamız, güçlü müttefikliğimiz ve müstesna ilişkilerimizi geliştirmek için yolumuza engel tanımadan devam edeceğiz.

109 yıl önce Çanakkale'deki inanç ve şuurla, ilk adımlarımızı attığımız Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarılara ve zaferlere erişmek için her alanda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz."

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Bağcı ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.