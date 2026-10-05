Bala MYO öğretim görevlisi Çelebi, Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST 2026\'da birinci oldu

Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatih Mert Çelebi'nin, TEKNOFEST 2026 Robotik Yarışması'nda elde ettiği birincilik Bala'da memnuniyetle karşılandı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada "Üniversite ve Üzeri" kategorisinde birinci olan Çelebi'yi tebrik etti.

Çelebi'ye başarılarının devamını dileyen Buran, bilim ve teknoloji alanında ilçeden elde edilen başarıların Bala'nın tanıtımına ve gençlerin geleceğine katkı sağladığını belirtti.