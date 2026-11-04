Balcı ve Sevinç hakkında Ömer Çelik paylaşımı nedeniyle iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Balcı ve Sevinç hakkında Ömer Çelik paylaşımı nedeniyle iddianame kabul edildi

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Balcı ve Sevinç hakkında Ömer Çelik paylaşımı nedeniyle iddianame kabul edildi
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Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında, Ömer Çelik'i fon soruşturmasıyla ilişkilendiren paylaşımlar nedeniyle iddianame İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Balcı'ya 10 yıl 10 aya, Sevinç'e 18 yıl 11 ay 15 güne kadar hapis istendi; ilk duruşma 27 Kasım'da.

Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - Geçtiğimiz ay tutuklanan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialarla ilişkilendirildiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında iddianame düzenlendi. Balcı için toplam 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya, Sevinç için ise 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. İddianame, İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Gazeteciler, 27 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, 9 Ekim'de sosyal medya hesaplarından AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialara ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklanmışlardı.

Yaklaşık bir ay sonra gazeteciler Balcı ve Sevinç hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Ömer Çelik "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın 8 Ekim 2026'da X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlar üzerine resen başlatıldığı belirtildi.

İddianameye göre, gazeteci Mustafa Balcı, X hesabından Ömer Çelik'in 22 Ağustos'ta Bodrum'da Limak Filarmoni Orkestrası'nın konserine katıldığı sırada çekilen bir fotoğrafı, "AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 22 Ağustos'ta Bodrum'da Limak Flarmoni Orkestrasının konserine katıldı. Bir sıra arkasında ise Özgür Özel'in kısa süre önce Çelik ile tatile gittiğini iddia ettiği ve 20 Milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülen Osman Arıkan Nacar bulunuyor" notuyla paylaştı.

Gazeteci Şaban Sevinç ise Balcı'nın paylaşımını "Çok önemli bir fotoğraf" yorumuyla kendi X hesabından yeniden paylaştı. Sevinç aynı gün, "Yeni video. En yakın dostuna önermiş! AKP Sözcüsü Ömer Çelik hakkında şok iddia! 'Bu fona gir, 100 misli verecek" ifadeleriyle bir video yayımladı. YouTube hesabından paylaşılan videonun başlığı ise "Ömer Çelik Fon Tavsiyesi Vermiş" oldu.

Savcılık, söz konusu paylaşımların kamuoyunda "Fon Soruşturması" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı, halkı yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli olduğu değerlendirmesiyle iki gazeteci hakkında resen soruşturma başlattı. Balcı ve Sevinç, 9 Ekim'de gözaltına alındı ve aynı gün İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İddianamede, soruşturmaya konu paylaşımlar hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Ekim 2026 tarihli kararıyla erişimin engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılmasına hükmedildiği belirtildi.

BALCI: "YAZI İÇERİĞİNDEKİ İFADELERİMDE BİLGİ HATASI YOKTUR"

Balcı, savcılıkta verdiği ifadede paylaşımın kendisine ait olduğunu ve fotoğrafın daha önce DHA ve AA tarafından yayımlandığını, Limak Holding'in sosyal medya hesaplarında da yer aldığını söyledi. Fotoğraftaki kişinin Osman Arıkan Nacar olduğunu farklı kanallardan teyit ettiğini belirten Balcı, savunmasında, "Gündemde olan fon soruşturmasının haber değerinin olması nedeniyle bu şekilde paylaşımda geçen yazıyı yazarak paylaştım. Yazı içeriğindeki ifadelerimde bilgi hatası yoktur. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara ilişkin olarak iddia olduğunu da vurguladım. 20 Milyar TL kısmı da daha önce basında defalarca haberleştirildiği için öne sürülen diyerek belirttim" ifadesini kullandı.

SEVİNÇ: "PAYLAŞIMI GAZETECİLİK FAALİYETİ KAPSAMINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YAPTIM"

Sevinç ise hem X hem de YouTube hesaplarının kendisine ait olduğunu belirterek "Paylaşımı gazetecilik faaliyeti kapsamında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla herhangi bir telkin ve yönlendirme olmaksızın yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Balcı'nın paylaşımını, kendisini gazeteci olarak tanıması ve fotoğrafın başka hesaplarda da yayımlanması nedeniyle yeniden paylaştığını söyleyen Sevinç, fotoğraf ve paylaşımın içeriğinin doğruluğuna ilişkin bilgisinin bulunmadığını kaydetti. Video içeriğindeki iddiaları ise açıklamak istemediği kaynaklardan edindiği bilgilere dayandıran Sevinç, bu bilgileri AK Parti içindeki kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerde öğrendiğini belirtti. İddialara ilişkin elinde herhangi bir belge bulunmadığını ifade eden Sevinç, "Sadece sözlü kaynak şeklinde tanıklarım vardır. Tanıklarımın ismini vermek istemiyorum" dedi.

İddianamede, iki gazetecinin paylaşımlarının TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu ileri sürüldü. Savcılık, fon soruşturmasının doğrudan mağdur olan kişilerin yanı sıra Borsa İstanbul yatırımcılarını da ilgilendirdiğini, bu nedenle kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

"ÖMER ÇELİK HAKKINDAKİ İDDİALAR SOYUT VE YANILTICI NİTELİKTE"

İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik'i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, soyut ve yanıltıcı nitelikte olduğu savunuldu. Savcılık, paylaşımların kamu görevlileri ve devletin kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceğini, fon soruşturmasından doğrudan etkilenen kişilerde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğine ilişkin korku ve endişe yaratabileceğini öne sürdü. Paylaşımların sosyal medya üzerinden başka kullanıcılar tarafından da yayılması nedeniyle kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu iddia etti.

"SEVİNÇ'İN SÖZLERİ ÇELİK'İN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYECEK NİTELİKTE"

Savcılık ayrıca Sevinç'in video içeriğinde "Ömer Çelik'in fon üzerinden menfaat sağladığı, Osman Arıkan Nacar ile yakın ilişkisi bulunduğu ve bu kişinin kardeşinin Adana İl Sağlık Müdürü yapılmasını sağladığı" yönündeki ifadelerin "Çelik'in onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini" ileri sürdü. İddianamede, "söz konusu ifadelerle Çelik'in kamu görevinin sağladığı nüfuz ve kolaylıktan yararlanarak hukuka aykırı işlemlerde bulunduğu ve kendisi ya da başkaları adına menfaat elde etmeye çalıştığı algısının oluşturulduğu" savunuldu. Bu ifadelerin Çelik hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlama amacına yönelik soyut isnatlar olduğu öne sürüldü.

İLK DURUŞMA 27 KASIM'DA

Savcılık, Sevinç'in X ve YouTube üzerinden birden fazla paylaşım yapması nedeniyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Sevinç'in ise aynı suçların yanı sıra TCK 43/1 kapsamında "zincirleme suç" hükümleri uyarınca 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. İddianame, İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Gazeteciler Balcı ve Sevinç, 27 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA
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