Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında, konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sabah saatlerinde Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yiğit hakkında, mahkeme tarafından konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Öte yandan, Yiğit ile adliyeye sevk edilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır hakkında da ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.