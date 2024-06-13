Balık için gittiği derede ayı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Balık için gittiği derede ayı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı

Rize'de derede balık tutmaya çalışan bir vatandaş, oltasını suya bıraktığı sırada göletin üst kısmında bir ayı olduğunu fark etti. Tedirginlikle etrafı kontrol eden vatandaş, ayıyı görünce çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu anları ise kendi telefonuyla anbean kaydetti.

13.06.2024 01:25
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Balık için gittiği derede ayı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı

RİZE - Rize'de derede balık tutmaya çalışan vatandaş ayı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı.

Olay Güneysu ilçesinde meydana geldi. Derede balık tutmak isteyen bir vatandaş oltasını hazırladı ve suyun içine bırakarak balığın oltaya vurmasını bekledi. Bu esnada bulunduğu deredeki göletin üst kısmında ayı olduğunu fark eden vatandaş önce inanamadı. Tedirginlikle etrafı inceleyen şahıs ayıyı görünce çığlık atarak kaçmaya başladı. O anları ise kendi telefonu işle anbean kaydetti.

Kaynak: İHA

Rize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık için gittiği derede ayı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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