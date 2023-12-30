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Balıkçı, Kalkan Balıklarını Büyümeleri İçin Denize Bırakıyor - Son Dakika
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Balıkçı, Kalkan Balıklarını Büyümeleri İçin Denize Bırakıyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçılık yapan Erdi Sarı, ağına takılan bir kilogramın altındaki kalkan balıklarını büyümeleri için yeniden denize bırakıyor. Sarı, sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekerek, diğer balıkçılardan da benzer davranışları sergilemelerini istiyor.

Balıkçı, Kalkan Balıklarını Büyümeleri İçin Denize Bırakıyor
30.12.2023 - 12:04,  Güncelleme: 12:06
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçılık yapan Erdi Sarı, ağına takılan bir kilogramın altındaki kalkan balıklarını büyümeleri için yeniden denize bırakıyor.

Sarı, her sabah Karadeniz'e serdiği kıyı ağlarını toplamak için denize açılıyor. Günün yarısını denizde geçiren Sarı, çektiği ağlara takılan kalkan balıklarından bir kilogramdan az olanları gelişimlerini tamamlaması amacıyla yeniden denize salıyor.

Hemen hemen her avda 5 kalkan yavrusunu denize bırakan Sarı, AA muhabirine, sürdürülebilir avcılığın gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını söyledi.

Ağına takılan yavru kalkanları büyüyüp gelişmeleri için tekrar denizle buluşturduğuna dikkati çeken Sarı, "Geleceğimiz için denizlerimizi korumamız lazım. Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Ben ağıma takılan kalkan yavrularını büyüyüp gelişsinler, denizlerimizdeki varlıklarını sürdürsünler, daha iri olsunlar diye denize salıveriyorum. Her balıkçı arkadaşımızdan da bu tür davranışları sorumluluk haline getirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Kastamonu, Erdi Sarı, Balıkçılık, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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