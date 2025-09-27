Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı

Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı
27.09.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde onarım sırasında balıkçı teknesinde patlama meydana geldi, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde onarım yapılan balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

BALIKÇI TEKNESİNDE PATLAMA

Olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal Sahil'de yaşandı. Balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada A.S. (26), M.U. (48), M.T. (46) ve B.T. (24) yaralandı. Yaralılardan A.S. ve M.U. Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. ve B.T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, Çarşamba, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Leman Dergisi’ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi Leman Dergisi'ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi
Fenerbahçe’nin rekoru tehlikede Fenerbahçe'nin rekoru tehlikede
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi

23:13
İsrail’e bir darbe de Eurivision’dan Oylama çağrısı yapıldı
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
22:55
İşte gazetecinin Nejat İşler’e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
22:27
Bakan Fidan’dan açıklamalar İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
21:22
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
20:57
Arda Güler’in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
19:12
Doğalgaz faturası şoku Gelen ücret dudak uçuklattı
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 23:23:28. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.