Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde onarım yapılan balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

BALIKÇI TEKNESİNDE PATLAMA

Olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal Sahil'de yaşandı. Balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada A.S. (26), M.U. (48), M.T. (46) ve B.T. (24) yaralandı. Yaralılardan A.S. ve M.U. Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. ve B.T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile soruşturma başlattı.