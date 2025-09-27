Samsun'un Çarşamba ilçesinde onarım yapılan balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal Sahil'de yaşandı. Balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamada A.S. (26), M.U. (48), M.T. (46) ve B.T. (24) yaralandı. Yaralılardan A.S. ve M.U. Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. ve B.T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika
