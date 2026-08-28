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Balıkçılar Sezona Hazır

Balıkçılar Sezona Hazır
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Denizlerde av yasağı sona ermeden balıkçılar teknelerini yeniledi, palamut bol ama tüketim düşük.

DENİZLERDE av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar, teknelerindeki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Atıf Malkoç, denizdeki palamut bolluğuna dikkat çekti, balık tüketiminin yetersiz olduğunu söyledi.

1 Eylül itibarıyla gırgır ve trol tekneleriyle denize açılacak olan balıkçılar, ağ ve tekne bakımlarını tamamladı. Sezon öncesi palamut, istavrit ve çinekop miktarının yüksek olduğunu belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Atıf Malkoç, sıcak hava ve düşük tüketim nedeniyle satışlarda düşüş yaşandığını ifade etti. Malkoç, "Bu sene denizde bir bereket görünüyor. Denizde istavrit de var palamut da var. Biraz balık piyasası düşük. Hava sıcaklığından mı bilmiyoruz ama balık bol. Balıkta şu an bir sıkıntı yok. Bu sene yağmurlar yağdı. Bir yerlere sel oluyor ama denize de faydası oluyor. Denizde palamut olursa hamsi olmuyor. Balıkçılıkta sıkıntı yok şu an. Ama halkın balık yemesi lazım. Balık az tüketiyoruz. Aslında dünyanın en güzel gıdası balık. Palamudumuz, her şeyimiz var ama yemiyoruz. Palamudun tanesi 100 lira, tavuğun kilosu ise 2 katı. Dünyanın en güzel gıdası balık. Bize karşı denizde şu an hiçbir sorun yok" diye konuştu.

'1 EYLÜL'DEN SONRA DENİZDE NE OLDUĞU PİYASAYA ÇIKACAK'

1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceklerini belirten Malkoç, "Gırgırlar, troller, büyük balıkçılar hepsi denize çıkacaklar. 1 Eylül'den sonra denizde ne olduğu piyasaya çıkar. Ama şu an iyi görünüyor. Biraz havalar sıcak, ondan dolayı biraz sıkıntımız var. Yani balıkları tutmaktan değil de satmadan yana biraz sıkıntı varsa o da sıcaktan dolayı. Havalar çok sıcak gidiyor. İnşallah ay başından sonra havaların biraz soğuyacağını söylüyorlar. Yoksa balıktan yana bir sıkıntı yok. Bizim sıkıntımız satışlarla ilgili. Yani millet az balık yiyor ve az balık yiyince de balık satışlarını etkiliyor. Bu sene denizde istavrit, çinekop var. Palamut da zaten gösterdi kendini" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Sezona Hazır - Son Dakika

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