Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor
29.05.2025 11:29
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Karadeniz'de balıkçılar, sezon sonrasında teknelerini bakım ve onarım yaparak 2025-2026 için hazırlıyor.

GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de balıkçığın öne çıktığı Ordu ve Giresun'da av sezonunun sona ermesinin ardından liman ve barınaklara çekilen teknelerde, bakım onarım çalışmaları başladı.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sezonun kapanmasına rağmen mesailerini kıyıda sürdürüyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde "gırgır" olarak bilinen teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri zarar gören ağlarını günde 8 saat çalışarak onarıyor.

Balıkçılar, ağ bakımlarının yanı sıra teknelerin yıpranan boya ve arızalanan cihazlarını da yenileyerek 2025-2026 sezonuna hazırlanıyor.

Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda yaklaşık 20 yıldır "gırgır" teknesinin kaptanlığını yapan Birhan Karadeniz, AA muhabirine, av sezonu sürecinde ağlarının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve teknelerinin yıprandığını söyledi.

Yeni av sezonu öncesi yıpranan ağlarının bakımlarını yapmak zorunda olduklarını ifade eden Karadeniz, onarım ve bakım işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Havaların elverişli olduğu günlerde barınağa gelerek ağların onarımı ve teknelerin bakımlarını yaptıklarını anlatan Karadeniz, ağ bakımının 10-15 kişilik ekiple yapıldığını dile getirdi.

Ağ bakımının yanı sıra teknelerini yeniden boyadıklarını ve arıza yapan cihazları değiştirip onardıklarını söyleyen Karadeniz, tüm bu işlemlerin işi bilen ekiplerce yürütüldüğünü aktardı.

Karadeniz, bu işlemlerin her yeni av sezonu öncesi yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şayet biz bu bakım ve onarım işlemlerimizi yapmazsak av sezonu geldiğinde yeterince balık tutamayabiliriz. Meslektaşlarımız balık tutarken biz limanlara geri dönüp ağ ve bakım yapmak zorunda kalırız. Bütün her şeyimiz tamam olacak ki sorunlarla karşılaşmayalım. Eğer bu işlemleri yapmazsak avdan geri kalırız. O nedenle bu dönemi en verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz."

Balıkçı Ufuk Büyük ise 2024-2025 av sezonu bittikten sonra yeni sezonun hazırlıklarının mesaisine başladıklarını belirterek, "Yıpranan ağların onarımlarını yapıyoruz. 1 Eylül'e kadar bu işlemleri tamamlama gayretindeyiz." dedi.

Ağ bakımının önemine işaret eden Büyük, "Fındık bahçesine yeterince bakmadığımız zaman verim alamayız. Aynı şekilde bu ağların bakımını yapmazsak avladığımız balıkları teknelere alamayız. Bu süreçte bizler de ağları titizlikle elden geçirip hiçbir yerinde yırtık kalmayacak şekilde onarıyoruz. Şayet onarılmayacak ağ olursa bunları bir daha kullanmamak üzere hurdaya ayırıyoruz." diye konuştu.

Zafer Şimşek ise uzun yıllardır bu işle ilgilendiğini, ağ bakımının yetenek istediğini kaydetti.

Şimşek, av sezonunda istemedikleri sorunlarla karşılaşmamak için bu işlerin önemli olduğunun altını çizerek, "Eğer bu bakım olmazsa balık ağda tutunamaz ve verdiğiniz emekler boşa gider." ifadelerini kullandı.

İlçede yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Özden Büyük ise yeni sezon için şu anda ağları hazır hale getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İşimiz çok hassasiyet isteyen bir iş. Hiçbir detayı gözden kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Günde 8 saat çalışarak ağların onarımını yapıyoruz." dedi.

Giresun'da kıyı balıkçıları bakımlarını sürdürüyor

Giresun'da ise av yasağı kapsamında olmayan kıyı balıkçıları tekne ve ağlarının bakımlarını sürdürüyor. Hazırlıklarını tamamlayıp teknelerini suya indiren bazı balıkçılar mezgit ve barbun avlıyor.

Giresun'un Görele ilçesinde teknesinin boya işlemlerini yapan Kazım Sinir ise kıyı balıkçıları olarak denize açılmak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Teknesinin 12 metrenin altında olması dolayısıyla av yasağı kapsamı dışında kaldığını belirten Sinir, "Bazı balıkları avlamak yasak. Mesela kalkan ağı atmak yasak, onların da zamanları belirli. Olta balıkçılığıyla da ilgileniyoruz. Yaklaşık bir ay barbun avlayacağız, nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Erdal Erener de şu anda genellikle olta ile avlandıklarını ifade ederek, "Henüz daha balıklar kendini göstermedi, şu an açılış dönemindeyiz. Belki 15-20 günlük bir istavrit avcılığı yaparız. Esas itibarıyla da biz kıyı balıkçıları olarak temmuz ayının sonlarında tam anlamıyla avlanmaya başlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Akyazı da şu anda barbun balığı avladıklarını kaydederek, yaklaşık bir ay sonra tekneyi kıyıya çekip yeni sezondaki palamut avı için hazırlıklara başlayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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