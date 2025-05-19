Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hafta Sonu Köy Hayırlarına Katıldı

(BALIKESİR) - Hafta sonu mesaisini köy hayırlarına ayıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'imizi hak ettiği konuma taşımak, çocuklarımıza güzel ortamların oluşması, kültürel ve sosyal alanların oluşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Akın, Balıkesir'de her yıl mayıs ayında düzenlenen geleneksel köy hayırları ve Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Hafta sonu mesaisini köy hayırlarında vatandaşlarla buluşarak geçiren Akın, köy hayırlarının toplumsal kaynaşmayı güçlendiren önemli gelenekler arasında yer aldığını söyledi.

Akın, güne Kepsut Hotaşlar Mahallesi Köy Hayrı'na katılarak başladı. Ardından Altıeylül ilçesi Aslıhantepecik ve Gökköy Mahalleleri ile Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'nde düzenlenen köy hayırlarına katıldı.

Yeroluk ve Yaylabayır Mahalleleri'ni ziyaret ederek günü tamamlayan Akın, "Balıkesir'imizi dört bucak gezmeye, talepleri yerinde dinlemeye ve hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akın, Köteyli Mahallesi'nde çocuklarla halat çekme yarışı yaptı, yarışmanın sonunda çocuklara oyuncak dağıttı.

Ziyaretlerde Akın'a eşi Arbil Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve köy muhtarları eşlik etti. Akın'ın hayırlara katılımının kendilerini çok memnun ettiğini belirten köy sakinleri de yaşadıkları bölgelere ilişkin sorun ve taleplerini Akın'a iletti.

Vatandaşlara hitap eden Akın, "Mesut Başkan'ımızla birlikte Karesi ilçemizin tüm mahallerinde çalışma halindeyiz. İnşallah, Balıkesir'imizi hak ettiği konuma taşımak, çocuklarımıza güzel ortamların oluşması, kültürel ve sosyal alanların oluşması için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerden tek isteğim hayır dualarınızı ve desteklerinizi eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Akın, köy hayrı geleneğinin sürdürülmesi için emek veren köy muhtarlarına da teşekkür etti.