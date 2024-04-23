Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuklara Emanet Etti

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara emanet etti. Akın, "Ne mutlu ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı. Biz de aydınlık, bütün ülkeyi kucaklayacak nesillere layık olmak için çalışıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın makam koltuğuna, temsilen ilk olarak Ali Şuuri İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aybüke Erdin, ardından da Çiğdem Batubey Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammed Yasir Çıkrıkçı oturarak, yapacakları hizmetleri anlattı, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

"ÇOCUK MECLİSİ KURULSUN"

Makam koltuğuna oturan Aybüke Erdin, önemli bir makamda oturduğunun bilincinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorum ki ben bugün burada oturabiliyorsam egemen bir ülkenin özgür çocuklarıysak bugün bu bayram bir tek benim ülkemde kutlanan bir çocuk bayramıysa, bunun en önemli mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Hepsine ve ayrıca bu vatan için çarpan tüm yüreklere, şehitlerimize, gazilerimize sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Size başkanım değil, Ahmet amca demek istiyorum. Çünkü siz hep 'Balıkesir Benim Ailem' dediniz. Bizler geleceğin sizleri olduğumuzu biliyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Güzel bir gelecek, güzel bir Balıkesir için daha çok çalışacağıma söz veriyorum. Bugün bu koltukta ben de Atatürk'ün izinde sizler gibi bir başkan olarak oturmanın sorumluluğuyla birkaç husustaki talebimi iletmek istiyorum. Projelerinizi inceledim ve Balıkesir'i hep birlikte yöneteceğinizi söylediniz. Bizler de çocuklar olarak bu sürecin bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Sizin göremediklerinizi görebilir, sizin fark edemediklerinizi fark edebiliriz. Balıkesir'i hep birlikte yönetebilmek için öncelikle Büyükşehir Çocuk Meclisi açılması gerektiğine inanıyorum ve bu koltuktan ilk talimatımı veriyorum. Lütfen, Çocuk Meclisi açılması için gerekli işlemlere başlansın. Egemen bir ülkenin egemen çocukları olarak Balıkesir'in yönetiminde biz de söz sahibi olalım"

"ÇOCUK HASTANESİ İSTİYORUM"

Erdin'in ardından makama oturan Çiğdem Batubey Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Muhammed Yasir Çıkrıkçı, Başkan Ahmet Akın'ın projelerini incelediğini söyledi. Etkilendiği projelerin öne alınmasını isten Çıkrıkçı, "Ciddi sağlık sorunları yaşamış bir evladınız olarak öncelikle Tıbbiyeli Hikmet Çocuk Sağlık ve Tıp Merkezi'nin açılmasını istiyorum. Lütfen, bu konu öncelikli işlere dahil edilsin. Bu vesileyle de Atatürk'ün; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm çocuklara armağan ettiği bu güzel günde Koca Seyit Onbaşı'nın hemşehrisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yılını da kutluyorum. 10 numaralı bu şehrin çocukları olarak sizlerin de güveninizi boşa çıkarmayacağımıza söz veriyorum. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

"TÜM TALEPLER YERİNE GETİRİLECEK"

Çocukların isteklerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin'in notlarını aldığını ve tüm talepleri mutlulukla yerine getireceklerini söyleyen Akın da şöyle konuştu:

"Ne kadar güzel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, bu ülkeyi yönetmek için adım atıyor. Böyle aydınlık, güzel nesiller ancak vizyonu dünya çocuklarını birleştirip, onlara değer verip, önem verip, onların fikirlerine katkı sunup, onlarla birlikte olup, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek liderin kurmuş olduğu bir Cumhuriyet'teyiz. Ne mutlu ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılıp, sizler gibi böyle güzel nesillere, aydınlık nesillere bütün ülkeyi kucaklayacak nesillere layık olmak için çalışıyoruz. Çocuk Meclisi çok önemli. Bu talebi hemen yerine getireceğiz. Tıbbiyeli Hikmet çok önemlidir. Onun anısını da ismini de yaşatacağız. Balıkesir'e yakışır bir çocuk hastanesi olacak" diye konuştu.