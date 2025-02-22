Balıkesir Belediye Başkanı Kar Yağışına Karşı Tam Kadro Sahada

Güncel

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle sahaya indi. Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nde (BAKOM) incelemelerde bulunan Başkan Akın, tüm ana arterlerin açık olduğunu ve kapalı yol bulunmadığını belirterek, "Tam kadro sahadayız. Bu durumlarda yolların kardan kapanmaması için de mücadele içerisindeyiz" diye konuştu.

Balıkesir genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri de teyakkuza geçti. Gelen ihbarlara ve taleplere anında cevap veren ekipler, Başkan Akın öncülüğünde kent genelinde güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için karla etkin mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda devam eden çalışmaları yakından takip eden Başkan Akın, BAKOM'u ziyaret ederek, bilgi aldı.

Başkan Akın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 1133 mahallenin tamamıyla iletişimde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"219 araç ve 289 personelimizle hem ihbarları bir taraftan değerlendiriyoruz hem de ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla ana arterlerimizin tamamı açık. Bunun yanında da vatandaşlarımızın 444 40 10 ve 112'ye yaptıkları ihbarlar sonucunda da çalışma arkadaşlarımız anında müdahale ediyorlar. Tam kadro sahadayız. Bu durumlarda yolların kardan kapanmaması için de mücadele içerisindeyiz. Şu ana kadar genel herhangi bir kötü durum yok. Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Manyas, Gönen, Karesi, Altıeylül ilçelerimiz ve Kazdağları'nın yüksek yerlerinde kısım kısım kardan dolayı sıkıntılar yaşandı. Bunlar da ekip arkadaşlarımız tarafından çözüme kavuşturuldu. Şu anda Balıkesir'imizde kar yağışından dolayı genel hatlarıyla kapalı bir yolumuz yoktur."

Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Manyas, Gönen, Karesi, Altıeylül ve Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda açma çalışması yapan ekipler, 121 köy yolunu ulaşıma açarken yaklaşık 700 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Çağrı Merkezi ise karla mücadele çalışmaları sürerken vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri alıyor. 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ne kar yağışının etkili olduğu andan itibaren Karesi'den 65 'Kar Tuzlama' ve 18 'Kar Küreme' Ayvalık, Balya ve Bigadiç'ten 6 'Kar Tuzlama', Altıeylül'den 32 'Kar Tuzlama' ve 4 'Kar Küreme' talebi geldi. İvrindi, Kepsut, Bandırma, Gönen, Havran ve Erdek'ten gelen tuzlama ve kar küreme taleplerini de ilgili birimlere ileten Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ne beslenme, barınma, ısınma ve tüm acil ihtiyaçlar için 444 40 10 numaralı iletişim numarası üzerinden ulaşılabilecek.