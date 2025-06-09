Balıkesir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 6 Bin Ton Atığı Bertaraf Etti - Son Dakika
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Balıkesir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 6 Bin Ton Atığı Bertaraf Etti

09.06.2025 15:49  Güncelleme: 17:01
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince 20 ilçede toplamda yaklaşık 6 bin ton evsel atığı doğaya zarar vermeden bertaraf etti. Ayrıca, tatilcilerin ve vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

(BALIKESİR) - Vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 6 bin ton evsel atığı düzenli depolama sahasına taşıyarak, doğaya zarar vermeden bertaraf etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 20 ilçenin tümünde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bayramda Balıkesir'e gelen tatilcilerin ve vatandaşların konforlu, rahat bir tatil geçirebilmesi için gece gündüz ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, artan nüfus ve trafik yoğunluğuna rağmen ilçe belediyeleriyle koordineli olarak evsel atık yönetimini sorunsuz bir şekilde yürüttü.

Bayramda aralıksız hizmet

Sürdürülebilir, yeşil bir gelecek için çalışmalar yürüten ve iklim değişikliğiyle kapsamlı mücadele başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bayram tatili süresince yaklaşık 6 bin ton evsel atığı doğaya zarar vermeden bertaraf etti.

Bayramın ilk günü aktarma istasyonlarından toplam 43 sefer yapılarak 1.052,59 ton evsel atığın taşıma işlemi gerçekleştirildi. Bayramın ikinci gününde 46 seferle 1.184,38 ton evsel atığı taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de yaklaşık 3.150,20 ton atığı taşıyıp dört günde yaklaşık 6 bin ton evsel atığın bertaraf edilmesini sağladı.

Vahşi depolama, görüntü kirliliği ve kötü kokuyla mücadele eden ekipler, evsel atıklardan elde edilen metan gazını da elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyor.

20 ilçede uçkun, karasinek ve larva mücadelesi

Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 20 ilçede 7/24 vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürdü. Halk sağlığını korumak için kurban kesim ve satış noktalarında, kurban atıklarının gömüldüğü alanlar ve çöp konteynerlerinde ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Tüm ilçelerde gece ilaçlamaları kapsamında ULV cihazıyla uçkun ilaçlaması yapıldı. Yaklaşık 9 bin karasinek ve sivrisinek kaynağında larva ile mücadele çalışması yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaynak tarama ve yeşil alan uygulamalarıyla vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için 7/24 esasına dayalı görev yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 6 Bin Ton Atığı Bertaraf Etti - Son Dakika

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